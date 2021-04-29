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【職場熱話】見工竟Walk in無預約　並要求預支工資　網民：是不是想錢想瘋了？

理財智慧 19:48 2021/04/29

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不少人在應徵時都會先向人事部投遞履歷表，但近日就有台灣網民在Facebook群組「爆怨2公社」發帖，稱自己早上看見一個鬼鬼祟祟的人公司站在外，過去詢問後，發現對方是來應徵的，但對方並不是人事部叫來的，而是「經過進來看看」更問事主可不可以預支5,000台幣（約1,394港元），令事主大感無奈。

【職場熱話】請年假要過五關斬六將 同一天不能有三個人以上請假？ 網民：直接請病假仲快　【下一頁

事主經歷：

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【職場熱話】面試途中即被取錄 惟不是首選 應如何回答？ 網民紛認為接受先　【下一頁

帖文一出，引起網民迴響，不少網民都認為「奇人異士真多」、「本來要來偷東西的，被發現後亂扯的理由吧」、「遇到這種不要搭話，搞不好說沒兩句刀子就出現了」、「這是不是想錢想瘋了」、「那來了勇氣向人家借錢」、「還沒工作就想先預支，這種人有投履歷也不敢用。」

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責任編輯：黃苑筠

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【職場熱話】設計師大呻公司做爛市　形客自己為「水松板」　網民：在香港老闆大晒

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