【職場熱話】見工竟Walk in無預約　並要求預支工資　網民：是不是想錢想瘋了？

不少人在應徵時都會先向人事部投遞履歷表，但近日就有台灣網民在Facebook群組「爆怨2公社」發帖，稱自己早上看見一個鬼鬼祟祟的人公司站在外，過去詢問後，發現對方是來應徵的，但對方並不是人事部叫來的，而是「經過進來看看」更問事主可不可以預支5,000台幣（約1,394港元），令事主大感無奈。

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事主經歷：

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帖文一出，引起網民迴響，不少網民都認為「奇人異士真多」、「本來要來偷東西的，被發現後亂扯的理由吧」、「遇到這種不要搭話，搞不好說沒兩句刀子就出現了」、「這是不是想錢想瘋了」、「那來了勇氣向人家借錢」、「還沒工作就想先預支，這種人有投履歷也不敢用。」

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責任編輯：黃苑筠