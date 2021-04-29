【旅遊氣泡】新加坡錄16宗本土確診 9個月高位

香港與新加坡的旅遊氣泡協議塵埃落定，新加坡新冠肺炎疫情卻有反覆，新加坡周四（29日）新增35宗新冠肺炎確診個案，當中16宗為本土個案，確診者大部分皆與前線入境處職員及醫護人員有關。

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新加坡衛生署（MOH）周四下午公布最新疫情數據，截至周四中午，單日錄得35宗確診個案，16宗屬社區感染，是去年7月11日以來最多，累計個案數目增至61,121宗。

16宗本地個案中，15宗已公布源頭，其中8人與陳篤生醫院（Tan Tock Seng Hospital ，TTSH）一名菲律賓籍護士相關。當局是在檢測感染病房員工時，發現個案，為安全計，衛生署宣布將為陳篤生醫院病房所有職員進行檢測。

另外7宗本土個案，患者全部是一名38歲新加坡移民與關卡局職員的親屬，該職員曾在樟宜機場一號客運大樓當值，現時已經接受隔離。另外19宗屬輸入個案，患者在接受居家隔離時發現確診。

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新加坡料稍後時間公布更多消息。陳篤生醫院周三（28日）懷疑出現社區傳播個案，1名護士確診，1名醫生及3位普通病房患者懷疑受感染。該醫院周四宣佈，暫停探訪直至另行通知。

責任編輯：李俊儀