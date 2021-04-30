【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招

香港與新加坡的旅遊氣泡協議塵埃落定，新加坡新冠肺炎疫情卻有反覆，新加坡周五（30日）新增24宗新冠肺炎確診個案，當中9宗為本土個案，確診者大部分皆與前線入境處職員及醫護人員有關。

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新加坡衛生署（MOH）周五下午公布最新疫情數據，截至周五中午，單日錄得24宗確診個案，9宗屬社區感染，兩日內增加共25宗社區感染，累計個案數目增至61,145宗。

9宗本地個案中，8宗已公布源頭，其中4人與陳篤生醫院（Tan Tock Seng Hospital ，TTSH）一名菲律賓籍護士相關。當局是在檢測感染病房員工時發現個案，為安全起見，衛生署早前已宣布將為陳篤生醫院病房所有職員進行檢測。另外15宗屬輸入個案，患者在接受居家隔離時發現確診。

另外，新加坡確認周四（29日）公布的本土個案中，唯一一宗與前綫入境處職員及醫護人員無關個案確診者為1名越南籍清潔工。現年39歲的清潔工人早於2月19日完成兩劑疫苗接種，在新加坡端士區一間社區護理設施中心任職，工作時穿戴完整防護裝備，包括佩戴N95口罩、面罩及手套。

衛生署表示，雖然大部分已經接種疫苗人士可以避免出現嚴重疾病，但接種疫苗後仍存在被感染機會。衛生署透露，清潔工在周一（26日）例行常規檢查中被發現初步受感染，並沒有出現任何症狀。她周二（27日）接受血液測試證實確診，但她於對上一次4月14日的常規測試中，結果卻呈陰性。

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陳篤生醫院周三（28日）懷疑出現社區傳播個案，1名護士確診，1名醫生及3位普通病房患者懷疑受感染。該醫院周四宣布，暫停探訪直至另行通知。

另外，新加坡衛生署更新增29個確診者曾到訪的公共場所，其中包括教堂及一個美食廣場。

責任編輯：李俊儀