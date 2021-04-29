【旅遊氣泡】Airbnb﹕港人對新加坡住宿搜尋量一日內急增近3倍

▲ 網上短租住宿平台Airbnb（美：ABNB）表示，在旅遊氣泡宣佈落實24小時後，兩地市民在Airbnb的住宿搜尋量急增。

星港兩地本周一（26日）宣佈5月26日起開通「航空旅遊氣泡」計劃，令不少旅遊愛好者蠢蠢欲動，開始籌備旅遊大計。網上短租住宿平台Airbnb（美：ABNB）表示，在旅遊氣泡宣佈落實24小時後，兩地市民在Airbnb的住宿搜尋量急增。

Airbnb指，與過去一周平均搜尋量相比，新加坡市民以香港為目的地的住宿搜尋量急升逾6倍；而香港人以獅城為目的地的住宿搜尋量則增加近3倍。

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Airbnb印度、東南亞、香港暨台灣區總經理Amanpreet Bajaj指，星港兩地是次推出旅遊氣泡，料將會為香港及新加坡的本土及跨境經濟與旅遊復甦帶來重大的正面影響。

根據星港航空旅遊氣泡協議 ，免隔離措施的旅行航班將於5月26日起開通，旅客只可以乘搭專屬航班，72小時前需要接受核酸檢測。香港旅客出發前必須完成接種兩劑疫苗，接種兩劑疫苗14天後才可起行，但新加坡旅客來港則無需接種。

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編輯﹕賴奕羚