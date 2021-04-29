【美元滙價】花旗料美滙6個月內見93.83 估美國最快明年底加息

▲ 聯儲局議息後放鴿，累美元失守91關。

聯儲局議息後一如所料按兵不動，維持息率0至0.25厘，市場普遍認為，儲局放水偏鴿立場暫未驟變，累美元偏軟，再失守91心理大關。不過，美國經濟復甦較預期快，大行如花旗仍維持美國最快或於明年底加息，今年第4季開始縮減買債。花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黄栢寧今午回應本報查詢指，聯儲局主席鮑威爾重申，目前距離經濟進一步復甦，以及減少買債的合適時機，仍然有一段時間。這或暗示聯儲局雖對減少買債的信心增強，惟現時仍傾向鴿派，選擇不這樣做。雖然鮑威爾表示，現在未是時候討論減少買債問題，還需要再出現像3月的強勁就業報告。因此，市場緊盯將於5月7日公布的就業數據，若屆時保持強勁，或成局方6月會議或之前，轉向開始討論減少買債的催化劑。

4專家對美元預測呈分歧，詳情可按下圖了解

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黃栢寧補充，繼續認為聯儲局有機會在第4季度逐漸縮減買債，並可能在2022年末加息。至於對美滙指數預期，料未來6至12個月預測為93.83，長線預測為94.36。

上商研究部主管林俊泓認為，市料儲局並未如加拿大央行般轉鹰，沒有放風縮表收水等「閂水喉」措施，相信美國債息暫難重上1.8厘，遂下調對美元預期，今年高低區間料介乎89至94，年底僅險守90關。

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不過，韓資樂天證券銷售總監陳欣卻維持，美滙指數年內高低位料為89至94，年底目標92。而恒生（00011）首席市場策略員溫圴培預料，聯儲局於明年才開始減少買債，美元短期內約在89至92横行，而拜登的大舉刺激經濟方案，料須發債應付。澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆對媒體說，美國經濟的復甦速度加快，雖然有市場人士認為距離加息日子可能有早無遲，但他相信鲍威爾會較審慎，仍視乎美國的就業等經濟情況才决定。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪