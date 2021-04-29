【職場需求】內地旅行需求大　求職平台：首季旅遊職位需求增逾3成

▲ 內地媒體引述內地求職平台BOSS直聘的數據顯示，今年首季平台上旅遊相關職位需求量按年增35%。（新華社資料圖片）

隨着內地疫情漸趨穩定，內地民眾旅遊需求強勁，連帶旅遊相關招聘需求亦逐步回復到疫情前水平。內地媒體引述內地求職平台BOSS直聘的數據顯示，今年首季平台上旅遊相關職位需求量按年增35%，求職者關注度亦按年增62%。

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報道指，在BOSS直聘平台上，與個性化、品質化旅遊相關的職位需求，已經超越疫情前水平，當中以旅遊訂製師的需求最為明顯，皆因消費者的要求越來越高。旅遊訂製師負責按客人需求設計旅遊行程，並推薦更多深度遊景點，主要集中在消費力較強及旅遊資源豐富的一線城市。

BOSS直聘平台亦顯示，在北京就業的旅遊訂製師，月薪大多介乎在8千至1萬元（人民幣．下同）之間，甚至可高達1.3萬元，而普通的旅遊產品經理，有公司只提供月薪5千至6千元。

此外，疫情下短視頻與直播行業興起，相比往年，平台上出現更多與旅遊主播相關的招聘，職責是在直播期間介紹旅遊產品、解答粉絲問題及引導消費者下單。

隨着旅遊相關職位需求大增，以及消費者對從業員有了更高的要求，BOSS直聘相關負責人期望，旅遊相關產業的公司可以逐步提高從業者的待遇，投入更多資源在人才培訓上，才能於招聘後留住人才。

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責任編輯：朱悅瀅