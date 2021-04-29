  • 25°C
香港時間 : 2021429日 (四) 19:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場需求】內地旅行需求大　求職平台：首季旅遊職位需求增逾3成

商業 18:33 2021/04/29

分享：

內地媒體引述內地求職平台BOSS直聘的數據顯示，今年首季平台上旅遊相關職位需求量按年增35%。（新華社資料圖片）

隨着內地疫情漸趨穩定，內地民眾旅遊需求強勁，連帶旅遊相關招聘需求亦逐步回復到疫情前水平。內地媒體引述內地求職平台BOSS直聘的數據顯示，今年首季平台上旅遊相關職位需求量按年增35%，求職者關注度亦按年增62%。

【職場熱話】美國麥當勞面試都有錢　竟然仍難吸引求職者

僱員在家工作壓力更大　智利立法規管員工假日毋須覆上司訊息

報道指，在BOSS直聘平台上，與個性化、品質化旅遊相關的職位需求，已經超越疫情前水平，當中以旅遊訂製師的需求最為明顯，皆因消費者的要求越來越高。旅遊訂製師負責按客人需求設計旅遊行程，並推薦更多深度遊景點，主要集中在消費力較強及旅遊資源豐富的一線城市。

BOSS直聘平台亦顯示，在北京就業的旅遊訂製師，月薪大多介乎在8千至1萬元（人民幣．下同）之間，甚至可高達1.3萬元，而普通的旅遊產品經理，有公司只提供月薪5千至6千元。

此外，疫情下短視頻與直播行業興起，相比往年，平台上出現更多與旅遊主播相關的招聘，職責是在直播期間介紹旅遊產品、解答粉絲問題及引導消費者下單。

隨着旅遊相關職位需求大增，以及消費者對從業員有了更高的要求，BOSS直聘相關負責人期望，旅遊相關產業的公司可以逐步提高從業者的待遇，投入更多資源在人才培訓上，才能於招聘後留住人才。

【創業支援】企業孵化器提供100萬資金贊助「女性企業」　5月17日截止申請（附連結）

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【市道回暖】港第二季營商氣氛有改善　多個行業招聘意欲趨穩
2021/04/23
【市道回暖】港第二季營商氣氛有改善　多個行業招聘意欲趨穩
【職場熱話】美國麥當勞面試都有錢　竟然仍難吸引求職者
2021/04/27
【職場熱話】美國麥當勞面試都有錢　竟然仍難吸引求職者
【BNO移民】英國工黨倡300億英磅計劃　創40萬個就業機會
2021/04/23
【BNO移民】英國工黨倡300億英磅計劃　創40萬個就業機會
【疫後轉工】四分之一美國員工有意疫後辭職　冀尋更靈活的新工作
2021/04/20
【疫後轉工】四分之一美國員工有意疫後辭職　冀尋更靈活的新工作
就業 疫情 旅遊行程 行業

上一篇文章

【疫苗氣泡】「ABCD」4類餐廳今實施　火鍋店暫不改行「C模式」　盼尊重員工意願

下一篇文章

【疫市營商】疫苗助經濟活動重啟　廠商少競爭對手議價能力增
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【五一假期】「五一黃金周」今非昔比　太子珠寶鐘錶：只是多一天假期
【五一假期】「五一黃金周」今非昔比　太子珠寶鐘錶：只是多一天假期
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【SOGO優惠】SOGO感謝祭分3階段進行　網店率先預售優惠貨品
【SOGO優惠】SOGO感謝祭分3階段進行　網店率先預售優惠貨品
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【可口可樂】「可口可樂」特調啡樂正式登陸香港　兩款口味便利店及超市上架
【可口可樂】「可口可樂」特調啡樂正式登陸香港　兩款口味便利店及超市上架
【疫苗接種】鼓勵市民接種疫苗　信和集團推齊心抗疫感謝賞　送20元S現金券
【疫苗接種】鼓勵市民接種疫苗　信和集團推齊心抗疫感謝賞　送20元S現金券