【碳中和】阿里巴巴公布減碳賬單 旗下數據中心去年減排30萬噸二氧化碳

▲ 2020年，阿里雲自建的超級數據中心減排二氧化碳30萬噸，同比上升127%。

中國去年公布努力爭取2030年碳排放量達峰，2060年前實現碳中和。阿里巴巴 （09988） 公布減碳賬單，2020年阿里雲超級數據中心合共交易清潔能源約4.1億千瓦時，按年上升266%，減排二氧化碳約30萬噸，按年上升127%。

而廣東河源數據中心採用深層湖水製冷，阿里預期該數據中心將成為旗下首個實現碳中和的大型數據中心，預計2022年可以實現100%使用可再生能源。杭州數據中心的服務器採用浸沒式液冷方法冷卻，每年可節電7000萬度，足夠西湖周邊路燈連續亮8年。

阿里又公布，旗下菜鳥自2014年以來，電子面單服務包裹超過1000億個，循環利用超過1億紙箱；餓了麼累計送出無餐具訂單4億單，減少碳排放達6400噸；釘釘無紙化辦公累計減少碳排放逾1100萬噸。

阿里巴巴集團首席技術官程立表示，碳達峰、碳中和目標的有序推進，將會帶來技術上的系統變革，很可能催生新的技術創新與合作。目前，阿里巴巴將從企業自身減排、行業脫碳，以及推動低碳環保消費三個層面進行技術創新，會儘快推出碳中和技術發展路線圖。

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記者：梁安琪