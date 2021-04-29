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【啟德新盤】THE HENLEY I兩房示範單位登場　衣帽間設化妝品專用保鮮冷藏箱！

股樓投資 18:47 2021/04/29

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恒地（00012）旗下啟德THE HENLEY I示範單位登場，其中一伙以第2座32樓C室為藍本，實用面積550平方呎，屬兩房連儲物室間隔。值得留意的是，單位開則方正，不設玄關，而且層與層高度達3.31米，相比同區大部分樓盤高。 

客飯廳採用長方形開則，鋪上木地板，而且天花預置燈槽連隱藏式LED燈飾，營造柔和氣氛。此外，客飯廳連接22平方呎露台，增加單位採光及通風效果。至於開放式廚房位於客飯廳角落，爐具家電齊備，而廚房旁則設一個小型儲物室。 

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THE HENLEY I價單登場　首批折實最平748.9萬　發展商：開價相對克制【下一頁

走廊貫穿兩間睡房及浴室。兩個睡房與客飯廳同向，且設落地玻璃窗。主人房是該盤最大賣點，除了空間闊落，更配備設有LEMA FASHION BOX的衣帽間。值得留意的是，LEMA FASHION BOX有別傳統衣櫃，除了提供空氣淨化系統，更設有化妝品專用保鮮冷藏箱、保險箱等設備。浴室以灰色為主調，設有浴缸，適合喜歡浸浴的住戶。此外，浴室及睡房均設防塵隔音門。 

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撰文 : 黃卓賢

THE HENLEY I 私人屋苑 恒基 啟德 THE HENLEY

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