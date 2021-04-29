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【職場熱話】公司每部門隨機加薪？ 「冒失鬼」「刷鞋精」也有份惹不滿　網民：不要永遠放大別人缺點

理財智慧 19:21 2021/04/29

分享：

疫情逐漸好轉，經濟開始復甦，公司為了留住人才也開始實施各種政策。其中一項最常的是加員工工資，但沒有保證一定會加，也不一定給全員加，可能只是給某幾個員工加工資。近日有網民於網上討論區發文，指公司在每個部門找人加工資，抱怨沒有他的份。

網民經歷：

    點擊圖片放大
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    +8

 

有網民直言，樓主這種人永遠將其他人的缺點放大，又看不到自己的缺點，活該做低層。他指，樓主可能以為自己很忙，但實際上別人可以用三小時來完成他用九小時做的工作；樓主可能以為別人天天做錯事，但實際上樓主錯得更多，只是別人願意默默地為他「執手尾」，建議樓主不要把公司當瞎子。

【職場熱話】請年假要過五關斬六將 同一天不能有三個人以上請假？ 網民：直接請病假仲快 【下一頁

至於樓主不滿「刷鞋精」也能加薪，有人表示無語，指樓主也不是第一年踏入社會，應該知道「識人好過識字，刷鞋好過真話」的道理。不過亦有網民安慰樓主，他只是學不會這家公司的升職方法，代表他不適合這家公司而已。

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責任編輯：張瑋婷

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