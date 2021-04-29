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港交所：已遞表申請上市的新經濟股種類多

股樓投資 19:34 2021/04/29

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過去三年來港上市的新經濟股有所增加，港交所（00388）市場發展科主管鮑海洁於電話會議上提到，希望未來3年的新經濟股上市仍可以蓬勃發展，又指目前有不少非常優質的新經濟公司已遞交上市申請或準備遞交上市申請，且種類多當中包括人工智能（A.I.），相信可讓香港上市的公司更加多元化，並增加港股市場的深度。

至於目前香港有多間第二上市的中概股，鮑海洁指出，相較第一上市，公司於選舉第二上市地時更看重市場的便利性及管理能力。另外在本港第二上市的公司何時可納入港股通，鮑海洁則重申非由港交所單方面可作出決定，並正跟內地監管當局討論。

另外鮑海洁表示，仍有較多海外發行人對來港上市有興趣，特別是生物科技公司。

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責任編輯：陳子謙

 

港股 香港交易所（00388） 第二上市 港股通

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