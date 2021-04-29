【智能手機】國內手機市場回暖 華為「一哥」地位不保出貨量跌至第三

▲ 國內手機市場回暖，華為「一哥」地位不保，出貨量跌至第三

據調研機構Canalys表示，內地智能手機市場今年首季度恢復至2019年同期水平，整體智能手機出貨量達9240萬台，按年增長27%。其中，華為「一哥」地位不保，首季度智能手機出貨量僅得1490萬台，按年下跌50%，市佔率16%，僅排名第三。

Vivo首季智能手機出貨量按年增長79%，達2160萬台，市場份額達23%，排名第一。緊隨其後的Oppo首季出貨量達2060萬台，按年增長65%，市佔率22%。小米 （01810） 及蘋果（美：APPL）分別位列第四及第五，出貨量分別為1350萬及1200萬台，分別按年增長75%及94%。而獨立出華為的榮耀以近500萬台排名第六。

Canalys表示，5G用戶已經超過3.5億，將會成為推動設備更換的關鍵因素，預計今年5G智能手機將成為中國消費者更換手機時的不二選擇。而Vivo及Oppo的入門級5G手機，定價普遍略低於2000元人民幣，表現強勁，不過在高端5G手機領域，仍然由華為的Mate 40 Pro和Nova 8 Pro佔據穩固定位。

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記者：梁安琪