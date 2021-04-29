【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬

印度的新冠肺炎疫情嚴峻，確診及死亡人數屢創新高。不少富人為避新冠肺炎疫情選擇離開印度，導致印度離境航班機票價格急升。有私人飛機公司指，隨著各國紛紛限制印度旅客入境，印度富人開始不理目的地包機離境，只求盡快離開印度。

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《彭博社》引述新德里私人飛機公司Club One Air行政總裁梅赫拉（Rajan Mehra），英國、杜拜及馬爾代夫等地限制禁止印度航班入境前夕，印度前往上述地點航班價格急升。據悉，由印度首都新德里（New Delhi）到杜拜的單程機票，一度索價150萬盧比（約15.7萬港元）。即使只是由印度飛往杜拜的單程經濟艙機票，價格亦急升至1,300美元（約1萬港元），為平時價格的超過10倍。

印度媒體ScoopWhoop報道，在英國落實印度禁飛限制前24小時內，最少有9架私人飛機從印度起飛前往英國。據悉，其中一架私人飛機旅程達9小時，費用或超過13.8萬美金（約108萬港元）。

梅赫拉曾任卡塔爾航空（Qatar Airways）印度業務負責人，他表示：

不只是超級富豪，只要負擔得起私人飛機的人都選擇離開。 （It’s not only the ultra rich, Whoever can afford to take a private jet are taking private jets.）

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《福布斯》（Forbes）指，印度私人飛機租借服務公司Just Jet創辦人羅賓遜（Charles Robinson）曾收到「帶我走」（Get me out）的短信。羅賓遜指訊息是來自一名富豪，對方根本不在乎目的地，只求能離開印度。據悉，這人甚至要求公司考慮採用直升機載他離開印度邊境，再由他國轉機前往其他地方。

責任編輯：李俊儀