【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬

印度的新冠肺炎疫情嚴峻,確診及死亡人數屢創新高。不少富人為避新冠肺炎疫情選擇離開印度,導致印度離境航班機票價格急升。有私人飛機公司指,隨著各國紛紛限制印度旅客入境,印度富人開始不理目的地包機離境,只求盡快離開印度。

《彭博社》引述新德里私人飛機公司Club One Air行政總裁梅赫拉(Rajan Mehra),英國、杜拜及馬爾代夫等地限制禁止印度航班入境前夕,印度前往上述地點航班價格急升。據悉,由印度首都新德里(New Delhi)到杜拜的單程機票,一度索價150萬盧比(約15.7萬港元)。即使只是由印度飛往杜拜的單程經濟艙機票,價格亦急升至1,300美元(約1萬港元),為平時價格的超過10倍。

印度媒體ScoopWhoop報道,在英國落實印度禁飛限制前24小時內,最少有9架私人飛機從印度起飛前往英國。據悉,其中一架私人飛機旅程達9小時,費用或超過13.8萬美金(約108萬港元)。

梅赫拉曾任卡塔爾航空(Qatar Airways)印度業務負責人,他表示:

不只是超級富豪,只要負擔得起私人飛機的人都選擇離開。

(It’s not only the ultra rich, Whoever can afford to take a private jet are taking private jets.)