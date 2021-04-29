【美團餓了麼】北京高官化身美團外賣車手 12小時賺41元感委屈、美團急回應（附短片）

美團 （03690） 本月捲入「二選一」壟斷行為調查，另一邊廂美團外賣車手的勞工待遇，也成為內地官方和傳媒的關注。北京市人力資源和社會保障局勞動關係處副處長王林化身成為一日美團外賣員，工作12小時僅取41元人民幣報酬，引發內地熱議美團、阿里巴巴旗下餓了麼外賣車手待遇。

內地傳媒指，王林從早上8點工作至晚上8點，合共12小時，僅完成5單外賣訂單，賺取41元人民幣，令他大感無奈，坐在路邊直言「覺得太委屈，跑了那麼長時間，才賺這點錢。」王林其中一張外賣訂單用近一小時才送達，遲到約20分鐘。根據平台準則需要在收入中倒扣60%作為處罰，原定6.6元人民幣的收入，被扣剩2.64元人民幣。

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美團 、 餓了麼都回應指，會逐步取消對外賣騎手的逐單處罰，及推出新計劃，提升外賣騎手的體驗和生態。

美團作出回應指推出一站式計劃，包括提升配送路線規劃、新增申訴審核綠色通道等，提升外賣車手體驗和生態。另一外賣平台阿里巴巴旗下餓了麼亦都作出回應說，已經逐步取消對外賣車手逐單處罰，改為一定時間周期進行考核，引導車手注意安全，不過度追求時效。

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記者：林淑如