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【港交所388】港交所首季成交創新高 惟盈利遜預期 野村輕微下調目標價

股樓投資 19:10 2021/04/29

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野村發表研究報告指，港交所（00388）首季盈利遜於該行預期3.8%，主要受投資及營運開支拖累，而主要業務收入則高於該行預期2.9%。野村將港交所的目標價降0.8%至513.2元，重申中性評級。港交所全日跌1.8%，報480元，成交21.1億元。

【五一部署】花旗指美高梅中國　「五一黃金周」酒店預訂近售罄　維持其「買入」評級  詳情請看[下一頁]

野村指，受創新高的交投及新股市場活躍所帶動，集團首季純利按年增7成至38.4億元，惟其投資收益較低及營運開支較高，故純利較該行預期低，而EBITDA亦較預期低3.2%。成交方面，港交所日均成交額達2244億元，創季度新高，基本符合預期。

【五一部署】瑞信料五一黃金周　內地遊客出行量大升　推薦4大受惠股  詳情請看[下一頁]

另外，該行就首季業績調整了對集團的全年預測，包括上調日均成交預測1.2%，提高營運開支預測3.9%。並將投資收益預測下調9%，全年盈利預測下調0.3%。

大行目標價一覽：

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撰文 : 趙家盈

港股 大行報告 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 受惠股 EBITDA 成交 純利 目標價 香港

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