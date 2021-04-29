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【嗶哩嗶哩】遊族網絡競投戰　B站傳退出　新浪湧至（第二版）

新經濟追蹤 19:12 2021/04/29

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b站傳退出競購遊族網絡　遊族A股今漲停

嗶哩嗶哩 （09626） 1000元關口前見阻力，在入股中手遊 （00302） 的同時，卻傳出退出收購遊族網絡（深：002174），遊族網絡在無消息之下升10%至停板，市值135億元人民幣，分析認為，或顯示有其他強大的股份入股，目前消息指是中概股新浪，變相新浪藉機回歸A股，遊戲界的戰國時代持續。

遊族網絡原董事長林奇去年底以39歲之齡去世，公司財報最新只公布到去年第三季，首三季收入37.2億元人民幣，純利5.6億人民幣，扣除非經常性損益淨利潤3.5億元。主打遊戲為《華武戰國》、《塞爾之光》、《少年三國志2》、《Red: Pride of Eden》《エースアーチャー》。

嗶哩嗶哩一度傳出有意入股和收購遊族網絡的總部大樓，雖然遊族網絡一度否認，但最新有內地傳媒指，嗶哩嗶哩早前確實參與競購遊族網絡控制權，但目前已經退出收購。

嗶哩嗶哩業務亦主打遊戲，據招股書顯示，截至2020年，四大業務收入以移動遊戲佔比40%最大，增值服務（指視頻服務）佔32%，廣告類佔15.4%，電商及其他佔12.6%。

路透社早前報道指，嗶哩嗶哩與許芬芬洽購股份，嗶哩嗶哩上月已向許芬芬提交無約束力的基本交易條件，但遭公司否認。

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編輯：麥德銘

港股 中手遊（00302） A股 收購 嗶哩嗶哩—SW（09626） 遊族網絡（深：002174）

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