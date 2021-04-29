【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？

「上車」是不少人的目標，近日在討論區，就有網民指現在一家四口住在380呎的公屋，但妻子稱想買一間500呎的私樓，事主聽到後大為不滿，因他發現單位最少要供三十年，嘆：「供完樓都七十歲了，人生還有甚麼意義？」

事主經歷：

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帖文一出引來網民紛紛留言，不少網民都應該為應把供樓當作投資，「租樓支出是消費,供樓將來是資產」、「但現金會貶值，買樓是增值」、「在香港，一層樓的確是很好的資產，尤其樓市這麼瘋狂， 有升無跌，絕對保值」、「其實70歲供不供完樓，都沒甚麼特別宏大的希望吧⋯⋯你想70歲要做些甚麼？」

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但亦有網民支持事主的看法，「其實公屋都是住一世，做人這麼辛苦為些甚麼？」、「你七十歲時層樓值多少錢有意思嗎？」、「我是你，儲錢給子女將來買樓或讀書好過。」

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責任編輯：黃苑筠