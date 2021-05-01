【遙距醫療】病患疫下恐感染拒入院覆診　港初創研平台為癌症患者遙距治療

▲ 覓光遠程醫療總經理朱永賢（左）及副總經理蔣耀緯（右）提到，新冠疫情加快了全球醫療機構和病人應用遙距醫療服務的速度，但在港發展仍存有局限，遙距醫療要全面普及化，仍需要一段時間。

疫情下大量患者為免感染病毒，對醫療機構避之則吉。而在這個新常態下，遙距醫療平台迅速大派用場，醫療機構陸續引入視像診症方法，避免病人外出感染病菌的風險。本地初創覓光遠程醫療（Aurora Tele-Oncology）也把握疫情所帶來的機遇，針對腫瘤科患者推出遙距醫療平台，以平台輔助腫瘤科醫生跟病人遙距會診，解決患者在疫情期間無法覆診的難題。

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覓光遠程醫療總經理朱永賢（Sam）及副總經理蔣耀緯（Gordon）接受本報訪問時提到，腫瘤科與普通科的診症模式不一樣，腫瘤科覆診相當複雜，專科醫生一般在會診前花大約15分鐘時間，檢閱病人的影像、病理、基因、血液等逾20份報告，再按報告為病人制定一系列治療方案。

不過在疫情下，不少病人因害怕到醫院覆診而受到感染，而選擇延期覆診；同時也有不少專科醫生因疫情限制，未能到當地會診，影響患者的治療過程。Gordon直言，早在疫情前就有計畫要藉著線上平台協助癌症患者，不過一直都未有成事。疫情成為最大的契機及加速器，讓他們在去年以2個月時間，埋首研發線上會診平台「覓光腫瘤線上會診平台」，並在8月推出市場。

該平台主要以人工智能（AI）整理病人連串資料，將所有報告彙整為1版再供腫瘤科醫生閱覽，輔助醫生跟病人遙距會診。Sam解釋，病人只需登錄和上傳報告，預約後就會收到加密連結，到了預約時間點擊進去便能與醫生會診，既可避免病人外出感染病菌的風險，亦有助縮減診症輪候時間。

▲ 病人只需登錄和上傳報告，預約後就會收到加密連結，到了預約時間點擊進去便能與醫生會診。（受訪者提供圖片）

據覓光提供的資料顯示，目前已有超過50位來自香港、美國等地的腫瘤專科醫生及學者參與，為逾150位來自香港、內地、東南亞、歐洲的病人進行服務。Gordon又指，透過平台除了可以安排主診醫生，也可以同時安排其他地區的學者進行討論，商討對策，再讓病人在當地機構接受治療。

病患資料加密處理 醫生會診前需認證

至於遙距醫療的安全問題，Sam就強調他們了解大眾對私隱的疑慮，所以該企會在數據私隱上做好保障。他指出，首先會在病患申請帳戶前，清楚解釋條款，並獲取病患的同意。同時也會將不同地區的病患資料去實名化，並分開儲存及管理，如香港病患的資料就放在香港雲端、內地病患資料就放在內地雲端。而且所有敏感資訊都會經過加密金鑰處理，醫生在會診時必須進行身分認證才能取得病患資料的使用權。

兩人坦言，新冠疫情大大加快了全球醫療機構和病人應用遙距醫療服務的速度，但在港發展仍存有局限，遙距醫療要全面普及化，仍需要一段時間。

▲ 覓光腫瘤線上會診平台以人工智能整理病人連串資料，將所有報告彙整為1版再供腫瘤科醫生閱覽，輔助醫生跟病人遙距會診。（受訪者提供圖片）

香港地小人多 遙距醫療普及化仍需時

Gordon解釋，香港地小人多，市民都習慣了附近就有診所或醫療機構，加上長者可能覺得透過視像看病不安心，又或不懂得使用程式，因而抗拒使用遙距問診；相反，內地民眾對遙距醫療的接受程度較高，主要是因為內地地方大，一些2、3線城市的患者，需要舟車勞頓到大城市覆診，對於長者來說較辛勞，所以使用遙距醫療的需求更大。

不過Gordon笑言，疫情下本港不少長者都開始活躍於線上服務，例如會在網上購物。因此相信在更多的教育下，對遙距醫療的接受程度會增加。他又提及，目前若長者不諳電腦或手機運作，平台亦可提供諮詢。

記者：曾曉汶