▲ 【MTR Mobile】港鐵App新增連接HKTaxi或eTaxi預約的士程式 增設輕鐵實時到站、港鐵商場泊車位資訊

港鐵 （00066） 手機應用程式MTR Mobile將於4月30日（周五）起新增連接HKTaxi或eTaxi預約的士程式選項，方便用戶透過單一平台安排行程。港鐵亦會透過政府網站「資料一線通」持續開放數據，包括輕鐵實時到站資訊、港鐵車站及商場停車場的實時泊車位資訊等，致力促進香港智慧城市發展，推動「智慧出行」。

港鐵正逐步更換7條鐵路綫信號系統，詳見【下一頁】

乘客可直接在MTR Mobile 的主頁按「預約的士」的捷徑，彈指間輕鬆地預約的士；而用戶使用「行程指南」搜尋路綫時，如出發點或目的地不在港鐵站附近，搜尋結果將出現新增的「的士接駁」選項，方便用戶按個人需要作出接駁選擇。

稍後開放港鐵巴士及屯馬綫的實時到站資訊

港鐵現時已透過政府網站「資料一線通」開放四條鐵路綫（機場快綫、東涌綫、將軍澳綫及西鐵綫）的實時乘車資訊，公司明天起將進一步開放輕鐵的實時到站資訊，以及港鐵車站和商場停車場的實時泊車位資訊，以應用程式介面的方式供公眾使用。今年稍後，公司更會開放港鐵巴士的實時到站資訊和屯馬綫的實時到站資訊。

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編輯：陳韻妍