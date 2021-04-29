【ET講股通】梁耀康：資源金融股領跑 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日升231點，報29303點，大市成交1,197億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，港股今日造得不俗，繼周一後再次嘗試向上突破。雖然今日期指結算、北水暫停，令大市成交量偏低，但承接儲局議息續放水，令港股氣氛溫和偏好。

反而儲局議息對美股無顯著正面影響，主要聚焦業績，其中大型科技股陸續放榜，是美股較為關注的焦點，令道指、納指有支持。

小題︰滙豐、渣打已升穿橫行區

儲局議息後，要留意商品價格，香港一系列資源股和商品股今天向上。資源股雖然值得留意，梁耀康提醒不要太重倉。

美國債息方面，10年債息近日重回1.6厘、1.7厘水平，儲局覺得通脹不是大問題，故要留意債息會否重演之前抽升的勢頭，從而對股市構成壓力。不過，債息上升將有利國際金融股，滙豐 （00005） 已升穿橫行區，今日升1.8%，短綫上望52、53元，渣打 （02888） 亦已突破橫行區，上望60元。債息上升下，保險股亦受惠，友邦 （01299） 升穿下降軌，向上有一定值搏空間，若跌穿99.5元則沽貨。

儲局無意遏通脹 利好資源股

資源類股份方面，主要受惠於儲局無意出招遏通脹，部分資源價格返回之前高位，但未如之前般急升。中國鋁業 （02600） 留意會否破頂 ﹐江西銅業 （00358） 則慢慢築底上升。不過，投資者如有意入市，要控制注碼。

另外，騰訊 （00700） 傳被內地反壟斷調查，但消息未對股價構成太大壓力，反而壞消息盡出，被視為好消息。股價短期預計整固，須穩守升軌（約615元水平），一旦失守，投資者則要提高警覺。

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