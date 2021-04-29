  • 25°C
香港時間 : 2021429日 (四) 20:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】梁耀康：資源金融股領跑 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 19:45 2021/04/29

分享：

恒指全日升231點，報29303點，大市成交1,197億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，港股今日造得不俗，繼周一後再次嘗試向上突破。雖然今日期指結算、北水暫停，令大市成交量偏低，但承接儲局議息續放水，令港股氣氛溫和偏好。

反而儲局議息對美股無顯著正面影響，主要聚焦業績，其中大型科技股陸續放榜，是美股較為關注的焦點，令道指、納指有支持。

小題︰滙豐、渣打已升穿橫行區

儲局議息後，要留意商品價格，香港一系列資源股和商品股今天向上。資源股雖然值得留意，梁耀康提醒不要太重倉。

美國債息方面，10年債息近日重回1.6厘、1.7厘水平，儲局覺得通脹不是大問題，故要留意債息會否重演之前抽升的勢頭，從而對股市構成壓力。不過，債息上升將有利國際金融股，滙豐 （00005） 已升穿橫行區，今日升1.8%，短綫上望52、53元，渣打 （02888） 亦已突破橫行區，上望60元。債息上升下，保險股亦受惠，友邦 （01299） 升穿下降軌，向上有一定值搏空間，若跌穿99.5元則沽貨。

儲局無意遏通脹　利好資源股

資源類股份方面，主要受惠於儲局無意出招遏通脹，部分資源價格返回之前高位，但未如之前般急升。中國鋁業 （02600） 留意會否破頂 ﹐江西銅業 （00358） 則慢慢築底上升。不過，投資者如有意入市，要控制注碼。

另外，騰訊 （00700） 傳被內地反壟斷調查，但消息未對股價構成太大壓力，反而壞消息盡出，被視為好消息。股價短期預計整固，須穩守升軌（約615元水平），一旦失守，投資者則要提高警覺。

【「ET講股通」問股環節，包括：同程藝龍、閱文、建行、比亞迪：立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

最新專欄文章 更多

【ET講股通】孫運喜：績優股突圍 同場加映答股環節 （立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/04/28
【ET講股通】孫運喜：績優股突圍 同場加映答股環節 （立即收看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：隱憂重重 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/04/27
【ET講股通】孫運喜：隱憂重重 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
梁耀康：悶局待變 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/04/26
梁耀康：悶局待變 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：升市成交縮 先買強股 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/04/23
【ET講股通】梁耀康：升市成交縮 先買強股 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：季績配股成殺着 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
2021/04/22
【ET講股通】梁耀康：季績配股成殺着 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
市況分析 港股 國際金融股 滙豐控股（00005） 渣打集團（02888） 國債 恒生指數

上一篇文章

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款今起接受申請　滙豐：兩日接4000宗申請及查詢（附銀行申請方法）

下一篇文章

【新股IPO】中梁系物管股中梁百悅智佳申請上市　業務位於長三角
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻上市觸礁】外媒：中央正調查螞蟻上市速獲批原因　馬雲不可離國（第二版）
【螞蟻上市觸礁】外媒：中央正調查螞蟻上市速獲批原因　馬雲不可離國（第二版）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款今起接受申請　滙豐：兩日接4000宗申請及查詢（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款今起接受申請　滙豐：兩日接4000宗申請及查詢（附銀行申請方法）
【港股夜期+ADR】滙豐ADR高港1%　夜期升128點　北水淨沽小米7億（不斷更新）
【港股夜期+ADR】滙豐ADR高港1%　夜期升128點　北水淨沽小米7億（不斷更新）
【滙豐HSBC】滙豐績後投行目標價一文看清、3大行上調目標價　大摩：提前一年重回正軌
【滙豐HSBC】滙豐績後投行目標價一文看清、3大行上調目標價　大摩：提前一年重回正軌
【滙豐HSBC】滙豐股價四連升　逾千沽盤48元價位排隊獲利全掃清
【滙豐HSBC】滙豐股價四連升　逾千沽盤48元價位排隊獲利全掃清
【小米股價】小米挫半成　2000個買盤25元價位排隊撈貨一沖即散
【小米股價】小米挫半成　2000個買盤25元價位排隊撈貨一沖即散