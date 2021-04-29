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【印度疫情】8.5億人爭住打疫苗 網上預約一度癱瘓

環球社會熱點 17:52 2021/04/29

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印度新冠肺炎疫情嚴峻，確診感染數字屢創新高。印度下月1日起擴大新冠疫苗接種計劃規模，所有18歲或以上成年民眾均可接種新冠疫苗，料有8.5億人符合資格接種新冠疫苗。印度政府周三開放網上系統供民眾預約接種新冠疫苗，開放數小時内已有最少800萬人登記。

新郎中招「全副武裝」結婚 警察監場（有片） 【下一頁】

印度周四單日新增逾37.9萬宗確診個案，感染數字再創全球單日新高，累計有超過1,800萬宗個案。但印度的接種新冠疫苗速度緩慢，目前只有醫護人員及45歲以上人士可接種疫苗。因此，印度將於本周六（5月1日）起擴大新冠疫苗計劃範圍，讓所有成年人均可接種新冠疫苗。

當局周三開放讓國民網上預約接種疫苗，在頭幾個小時內已有最少800萬人登記預約，但有不少人投訴未能進入網站預約，伺服器也一度陷入癱瘓。即使現時45歲以上合資格國民已登記接種疫苗，但卻被告知疫苗尚未送抵，無法為他們接種。

雖然當局擬於短期間內為大量國民接種疫苗，但有政府官員認為，目前的疫苗存量不足以供所有成年民眾接種。彭博社報道指，印度合資格接種疫苗的人士料多達8.5億人，但當局根本沒有足夠疫苗存量。

英國不向印度捐疫苗 強調已向世衛捐贈（有片） 【下一頁】

印度已購買最少2億劑新冠疫苗，但疫苗數量仍遠不足供應給全國約14億人口。另一方面，印度亦屬全球最大疫苗生產國，所生產的疫苗佔全球銷售達60%。但自第2波疫情爆發後，印度禁止出口大部分新冠疫苗，以應付國內急切需求。印度已為1.48億人接種新冠疫苗，料要兩年時間才能為75%人口完成兩劑疫苗接種。

責任編輯：郭麗明

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