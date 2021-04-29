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【Facebook】Facebook持續調整仇恨言論政策　主動發現率3年升幅逾320%

科技 17:22 2021/04/29

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為打擊網路上日益嚴重之仇恨性言論，社交平台Facebook（fb）近年也積極採取行動。

為打擊網路上日益嚴重之仇恨性言論，社交平台Facebook（fb）近年也積極採取行動。近日除了為Facebook旗下的社交平台Instagram推出新功能，讓用戶過濾令人反感的詞句及表情符號外，也不斷調整Facebook的仇恨言論政策。

【IG新功能】IG增過濾冒犯用語　自動封鎖騷擾者

【挑戰Clubhouse】Facebook宣布進軍「語音」市場　推出4大「聲音」服務

Facebook內容政策經理Manu Gummi今（29日）在傳媒簡介會上強調，仇恨言論會造成整個環境充斥著恫嚇與排擠，有時甚至可能會助長現實生活中的暴力。所以為了保障用戶不會因為自己的身份而被攻擊，能更自在地發言和交流，Facebook不允許平台出現仇恨言論，也會持續調整政策，以跟上不斷變化的網絡行為。

Gummi提到，「網上用語的意義瞬息萬變，前一天才冒出的詞語，隔一天便可能成為損人用字。」所以該企內容政策團隊每隔兩星期便會召開名為政策論壇的會議，討論如何定時修正社群守則和廣告政策。

根據Facebook提供的社群守則執行狀況報告顯示，在2019年12月至2020年12月期間，Facebook給予處分的仇恨言論數量攀升近400%。而Facebook在2017年第4季首次納入仇恨言論衡量數據，當時的主動發現率為23.6%。到了2020年第4季，Facebook的主動發現率攀升至97.1%，換言之，在短短3年內Facebook的主動發現率升幅超過320%。而用戶現時在Facebook上每看到1萬則內容，估計只有7至8則內容會包含仇恨言論。

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至於如何界定仇恨言論，Gummi透露Facebook 將仇恨言論定義為：「根據受保護的特徵，直接攻擊他人。」Facebook對攻擊的定義包括：  暴力或抹滅人性的言論、貶低性的陳述、呼籲排他或劃清界線及表達蔑視等；另外受保護特徵的定義則如： 種族、國籍、宗教信仰、性取向、性別身分認同等。

Facebook的言論審查制度一直被質疑，早前甚至有部分港人批評Facebook出現政治審查的情況，多個社群被刪除，因而選擇轉場到其他社交平台。不過Gummi就多次強調：「從社群的政策角度，不會因政治傾向而移除用戶貼文。」她直言，Facebook不理用戶的政治光譜，也不會有政治立場，歡迎用戶自由及帶有尊重地表達意見。但若用戶的言論帶來其他人的仇恨和誹謗，也會按照全球性應用的社群原則移除帖文。

記者：曾曉汶

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