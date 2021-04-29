  • 25°C
香港時間 : 2021429日 (四) 19:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市熱話】業主拒絕租客臨時要求減租及免租期 竟被代理斥「咁都唔幫吓佢哋」　網民同意要企硬

理財智慧 19:06 2021/04/29

分享：

世間普遍認為地產代理為了多收一點佣金，會拼盡全力哄買家不壓價購入或租住單位。近日有網民於網上討論區發文，指自己遇上有着社工一樣好心地的地產代理。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

帖文一出，嘩聲四起。有人將心比心，代入樓主的處境，說以代理的求人態度來說，他是不會幫忙的。代理的態度太差，今後樓主也不應該把租盤交給他負責。代理口口聲聲說要幫助年輕人，但又不見他們收佣金時幫助業主加租。如果租戶要求減租，而代理又不收佣金，業主當然會答應啊！

【網民熱話】港媽為SEN小五兒子請私人補習　時薪100被批「做爛市」【下一頁

網民覺得樓主做得非常對，不「企硬」就怕以後租戶每個月都會以沒錢為由，要求減租。才減100元租金，現在外出吃的午餐也要50元，100元很快就能存到，這樣也要講價，網民直呼：「伏啊！」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

私人屋苑 地產代理 網上討論區 地產 社工 午餐

上一篇文章

【港交所388】港交所首季成交創新高 惟盈利遜預期 野村輕微下調目標價

下一篇文章

【職場熱話】準時下班就是罪 不加班同事就有說話聽 網民：誰跟你把公司當作家？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【股市熱話】眼見同事開市後無心工作　質疑炒股後不會認真工作　網民：離職後兩個月破產乖乖回來上班
【股市熱話】眼見同事開市後無心工作　質疑炒股後不會認真工作　網民：離職後兩個月破產乖乖回來上班
【市區新盤】旺角千望迎合年輕客群　折實最平397.8萬起
【市區新盤】旺角千望迎合年輕客群　折實最平397.8萬起
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【職場熱話】見工遇刁鑽問題 HR問「今晚有親人擺酒但你未做晒嘢」 網民：去完飲宴通宵完成工作
【職場熱話】見工遇刁鑽問題 HR問「今晚有親人擺酒但你未做晒嘢」 網民：去完飲宴通宵完成工作
【職場熱話】誤以為是「好友」 被「心機女」同事搶走新工 網民：絲打太年輕了
【職場熱話】誤以為是「好友」 被「心機女」同事搶走新工 網民：絲打太年輕了
【$5000消費券】八達通儲值額周四起分階段增自動提升至3000元
【$5000消費券】八達通儲值額周四起分階段增自動提升至3000元