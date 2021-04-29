【樓市熱話】業主拒絕租客臨時要求減租及免租期 竟被代理斥「咁都唔幫吓佢哋」　網民同意要企硬

世間普遍認為地產代理為了多收一點佣金，會拼盡全力哄買家不壓價購入或租住單位。近日有網民於網上討論區發文，指自己遇上有着社工一樣好心地的地產代理。

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帖文一出，嘩聲四起。有人將心比心，代入樓主的處境，說以代理的求人態度來說，他是不會幫忙的。代理的態度太差，今後樓主也不應該把租盤交給他負責。代理口口聲聲說要幫助年輕人，但又不見他們收佣金時幫助業主加租。如果租戶要求減租，而代理又不收佣金，業主當然會答應啊！

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網民覺得樓主做得非常對，不「企硬」就怕以後租戶每個月都會以沒錢為由，要求減租。才減100元租金，現在外出吃的午餐也要50元，100元很快就能存到，這樣也要講價，網民直呼：「伏啊！」

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責任編輯：張瑋婷