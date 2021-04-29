【業績|基建股】中鐵建首季多賺近69%　中交建純利增85%

▲ 中鐵建首季賺50.05億，按年升68.5%

中國鐵建 （01186） 公布首季業績，期內股東應佔淨利潤達50.05億元（人民幣．下同），按年增長68.5%；期內營業收入達2339.55億元，按年增長61.2%。公司表示，公司期內緊抓施工生產以及科學配置資源，以致營業收入及淨利潤上升。

中鐵建期內新簽合同總額達4589.2億元，佔年度計劃的16.8%，按年增長34.9%；境內新簽合同額達4223.29億元，佔比達92%，增長43.9%；境外合同按年下跌21.82%至365.91億元。

公司表示，期內強化目標導向，令公路工程合約增加，公司同時亦注重程式發展規劃，因此房建工程新簽合同額亦有較大增幅。至於水利電力、機場碼頭及航道工程合同額則分別下跌量兩成及五成，公司指有關項目總量佔比較少，出現波動屬正常現象。

中交建首季純利增長85%

中交建（01800）公布，首季純利增長逾85%，至43.3億元，每股收益0.25元。期內，收入為1,519億元，增長59%，較2019年同期增長48.6%，兩年平均增長率21.9%。

期內新簽合同金額4,105.9億元，按年增長80.3%，完成年度目標的35%。

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記者：梁安琪