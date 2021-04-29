【美股焦點】蘋果公司收入按年增五成四 900億美元回購股份

蘋果公司與Facebook同日公布季績，成績同樣彪炳。收入按年增54%至895億美元，勝市場預期773.6億美元; 純利增1.1倍賺236億美元，每股盈利報1.4美元。蘋果宣布以900億美元回購股份。

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蘋果公司創下的銷售紀錄，在疫情下未見休止。去年推出的支援5G技術的iPhone 12，成為推高銷售額的主力，在全球換機熱潮下，智能電話銷售帶來的收入按年升65.5%達479.4億美元，勝於預期的414.3億美元; 在家工作的大環境下，電腦及平板電腦收入表現亦見出色，分別按年升70.1%至91億元，及按年升78.9%至78億元。

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在全球多個市場中，包括香港和內地的大中華區市場成績突出，去季收入按年升87%，遠超歐美地區市場。蘋果公司宣布提高股息7%至0.22美元，同時亦斥資900比億美元回購股份，比去年的500億美元多。

全球晶片荒持續，行政總裁庫克坦言可能會影響電腦及平板電腦的出貨量，但強調問題不算嚴重; 他又料美國經濟將持續改善，將有利來季業績。

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