【疫市營商】疫苗助經濟活動重啟　廠商少競爭對手議價能力增

▲ 香港工業總會主席葉中賢表示，銷往歐美的廠商由於當地民眾接種疫苗，較上季有雙位數字增幅。

疫苗推出並接種後，全球各地民眾消費逐步恢復，對於各項商品的需求漸增。香港工業總會主席葉中賢表示，銷往歐美的廠商由於當地民眾接種疫苗，開始恢復外出消費，較上季有雙位數字增幅。加上東南亞國家尤以印度因疫苗不足，疫情嚴峻。

他稱，不少海外廠商的訂單回流中國，並且有較大和急切的需求。雖然原材料尤以電子零件供應緊張，導致成本上漲，但廠商的競爭對手減少，普遍議價能力增加。他稱，目前一般會加價5%至10%。

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全球經濟活動重啟，疫苗是最關鍵因素。葉指，每一個行業都有復甦跡象，「珠寶訂單都返嚟」，加上近來本地出入口的數據都不錯，出口又會支援製造業。至於旅遊方面，他認為谷底都差不多完結，預料本地經濟將緩慢增長。

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展望今年經濟，葉預計訂單增長會維持至第三季，惟視乎全球疫情和疫苗接種發展，加上有部份買家在第四季之前，需要訂貸都已經下單，預料第四季有機會回落。

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記者：馬意文