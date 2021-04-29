【樓市熱話】620萬買入二手居屋　銀行揭發原業主廚廁對調改則圖 拒批出按揭　買家最終撻訂慘損手70萬

近日有買家用620萬入一個二手居屋，本來已和經記簽訂了臨時買賣合約，不料在銀行估價後，發現單位實況與圖則不相乎，廚房與浴室位置調轉，銀行稱有可能違法，未能批出按揭。但由於事主已經簽約，原業主亦堅持不會退訂，連同佣金最終損失約70萬元。

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事主經歷：

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事件在討論區引起熱烈討論，不少網民認為事主雖然可憐，但亦有責任看清細則，建議事主可到地產代理監管局投訴，「真是好慘，不過怪自己不做足功課，又全信經紀，買樓這麼大金額自己要做足功課，問清楚所有細節沒有問題才做決定」、「這個經記有責任查清楚，可以去地產代理監管局投訴加民事索償」、「好多時現在業主甚至不讓看單位就要簽合約，簽了銀行才願意理會你，香港人太少這方面的經驗說出來，人們只會覺得個別事件，我不知道，我不懂，我不想理會，最後不就造成惡性循環。」

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責任編輯：黃苑筠