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【三星新品】Samsung推升級版Galaxy SmartTag+　5月14日開賣售328元

科技 18:30 2021/04/29

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三星（Samsung）推出全新Galaxy SmartTag+追蹤配件，產品於5月14日公開發售，售價為328港元。

蘋果（Apple）在不久前宣布推出AirTag無綫追蹤器，其競爭對手三星（Samsung）最近也推出全新Galaxy SmartTag+追蹤配件，產品於5月14日公開發售，售價為328港元。

＜＜【蘋果AirTag】實測追蹤功能　室內尋找消失了的「寶物」有幾快？

＜＜【Samsung新品】Galaxy Book Pro 360　超薄二合一電腦5月14日攻港　11980港元起跳

是次三星推出的升級版Galaxy SmartTag+，同時配備藍牙低功耗（BLE）及超寬頻（UWB）技術，可以更精準定位物品的位置。另外也新增擴增實境（AR）技術，用戶可透過手機鏡頭，更準確找到遺失物品的位置。

用戶可透過SmartThings Find程式，控制SmartTag+發出聲響以便進行追蹤，另外也可透過裝置來尋找丟失的手機。程式內將提供智能距離提示，在開啟此項功能後，當離開連接的SmartTag裝置重新進行連接，系統便會發出提示。

從5月14日起，Galaxy SmartTag+及SmartTag將在Samsung網上商店、三星專門店、特約零售商和經銷商的門市及網站發售，產品配有黑色及藍色，每個單價售328港元。

責任編輯：李寶如



 

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