【美股焦點】疫情放緩廣告量見增長 Facebook首季盈利按年升94% 

Facebook首季盈利勝預期，賺近95億美元，按年升94%，營業額增48%，每股盈利報3.3美元。

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多國推行一系列防疫措施後，疫情稍見緩和。受惠於經濟活動重開，商戶廣告投入增加，去季廣告量按去年同期增12%，每單位廣告的平均價格按年漲30%，帶動廣告業務增長46%達254億美元，高於市場預期。

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這個全球最大社交平台，用戶數亦見增長，每日活躍用戶18.8億，略低於市場預期18.9億，按年仍然錄得增長8%; 每月活躍用戶數為28.5億，同樣略低市場估期28.6億個，按年同期升10%。

Facebook表示受蘋果公司的私隱政策更新影響，將為定位廣告添上困難，預料稍後時間增長將放緩。Facebook亦未有如傳聞指，在業績會上宣布持有比特幣及其他有關比特幣的投資。

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