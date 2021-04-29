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美國佛州麥當勞人手短缺 見工即可獲50美金 有工無人做全因呢個原因

環球政經 18:07 2021/04/29

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根據外媒《Business Insider》報道，美國佛羅里達州一間麥當勞加盟店負責人稱，只要有人來應徵都可獲得50美金（約389港元），雖然出動到銀彈攻勢，仍然無人問津。他表示自從增加了失業救濟金額後，見工人數隨之大減，原來是因為領取失業救濟金「好搵」過上班。該名負責人形容目前環境就如「完美風暴」（perfect storm），因許多人有不少金錢，甚至可外出購物，但另一邊廂，這些公司需要爭奪人力資源。

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Blake Casper在佛羅里達州的坦帕（Tampa）擁有約60間麥當勞加盟店，他曾向總經理及主管等人稱，只要可以請到人，「做任何你認為需要做的」（ "do whatever you need to do"），於是想出了「見工即可收50美金」的方法。不過出乎他所預料，來見工的人仍是寥寥可數。最終透過推薦計劃、簽約獎金、允許人們以短信申請，才成功希更多人來面試，其60家麥當勞在一周內就僱用了115名新員工。

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Casper又指，他考慮將起時薪起薪點由12美金（約93港元），本身已比佛羅里達州最低時薪多3美金（約70港元），直接提高至13美元（約101港元），以吸引更多人前來應徵。他認為，由於疫情下政府提供的失業救濟金比以往高，失業反而能賺到更多錢，變相「鼓勵人們立即放棄工作」（＂truly creating the incentive to not work right now＂）所以最少要將薪金上調到比失業救濟高的水平。

報道中引述了美國獨立企業聯盟（National Federation of Independent Business）3月份的調查報告，指出42%中小企表示仍未能解決職位空缺問題。但就強調，但只要時薪超過15美元（約117港元），失業人士仍願意工作。

 

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責任編輯：陳楚琨

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