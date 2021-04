美國佛州麥當勞人手短缺 見工即可獲50美金 有工無人做全因呢個原因

根據外媒《Business Insider》報道,美國佛羅里達州一間麥當勞加盟店負責人稱,只要有人來應徵都可獲得50美金(約389港元),雖然出動到銀彈攻勢,仍然無人問津。他表示自從增加了失業救濟金額後,見工人數隨之大減,原來是因為領取失業救濟金「好搵」過上班。該名負責人形容目前環境就如「完美風暴」(perfect storm),因許多人有不少金錢,甚至可外出購物,但另一邊廂,這些公司需要爭奪人力資源。

Blake Casper在佛羅里達州的坦帕(Tampa)擁有約60間麥當勞加盟店,他曾向總經理及主管等人稱,只要可以請到人,「做任何你認為需要做的」( "do whatever you need to do"),於是想出了「見工即可收50美金」的方法。不過出乎他所預料,來見工的人仍是寥寥可數。最終透過推薦計劃、簽約獎金、允許人們以短信申請,才成功希更多人來面試,其60家麥當勞在一周內就僱用了115名新員工。

Casper又指,他考慮將起時薪起薪點由12美金(約93港元),本身已比佛羅里達州最低時薪多3美金(約70港元),直接提高至13美元(約101港元),以吸引更多人前來應徵。他認為,由於疫情下政府提供的失業救濟金比以往高,失業反而能賺到更多錢,變相「鼓勵人們立即放棄工作」("truly creating the incentive to not work right now")所以最少要將薪金上調到比失業救濟高的水平。

報道中引述了美國獨立企業聯盟(National Federation of Independent Business)3月份的調查報告,指出42%中小企表示仍未能解決職位空缺問題。但就強調,但只要時薪超過15美元(約117港元),失業人士仍願意工作。

責任編輯:陳楚琨