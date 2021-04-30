【業績│油股】中石油首季轉賺277億元　煉油、化工及銷售三大板塊扭虧、績後升逾4%

▲ 【業績│油股】中石油扭虧首季賺277億元 煉油、化工及銷售三大板塊扭虧

中石油 （00857） 首季扭虧，純利277.21億元（人民幣，下同），其中煉油、化工及銷售三大板塊扭虧。首季實現油氣當量產量增加0.8%至4.17億桶，國內油氣當量產量3.73億桶，增長4.3%；海外油氣當量產量4410萬桶，減少21.7%，主要由於油氣價格上升產品分成量減少。另外，中石油宣布與母企中石油集團及中油資本合共斥資百億人幣，設立產業資本投資公司。

中石油績後造好，股價升4.4%，開報2.88元，成交5365萬元。

天然氣價大升28.6%

中石油首季原油實現價格增加2.4%至55.7美元，其中內地價格跌1.4%至55.62美元；實現天然氣均價升28.6%至每千立方英尺6.56美元，主要由於國際氣價隨油價上漲而增長。

上游重點業務勘探與生產板塊實現經營利潤減少13.4%至128.82億元，主要由於國內原油實現價格同比下降、折舊折耗增加等影響。單位油氣操作成本下降1.0%，剔除匯率變動影響後比上年同期下降8.0%。

同業中石化首季表現亦佳，詳見【下一頁】

煉油單位現金加工成本下降8.2%

煉油單位現金加工成本下降8.2%，煉油業務經營利潤102.05億元，主要是由於煉油產品銷量和毛利增加以及庫存增利影響；化工業務經營利潤44.70億元，主要是由於化工產品銷量和毛利增加影響。銷售經營利潤33.15億元，主要由於成品油銷量和毛利增加以及庫存增利等因素影響。

國內天然氣銷量546.55億立方米，增長14.6%。天然氣與管道板塊實現經營利潤185.19億元，增長63.0%，主要由於天然氣銷量增加、價格上升、採購成本下降以及去年管道資產重組等因素綜合影響。

中石油又宣布，公司擬與母公司中國石油集團、中油資本共同設立一家産業資本投資公司，建議註冊資本為100億人民幣。當中中石油擬出資29億人幣，於目標公司持股29%；中石油集團及中油資本擬分別出資51億人幣及20億人幣，持股51%及20%。

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編輯：陳韻妍