Spotify CEO 已尋足夠資金 收購阿仙奴志在必得

串流平台巨頭Spotify創辦人兼行政總裁Daniel Ek表示，對收購英超球隊阿仙奴一事非常認真，已經尋求足夠資金進行收購。

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Daniel Ek接受外媒CNBC訪問時表示，希望向班主開出一個可觀的價錢收購阿仙奴，希望對方能聽到他的訴求，又指自己對收購一事非常認真，已經找到足夠資金進行收購。

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現年38歲的Ek又表示，從8歲已經是阿仙奴球迷，現在看到一個龐大的機會，為球隊訂下明確的願景，支持球隊再次登上世界寶座。

多支英超球隊早前宣布參與歐超聯，計劃最後在球迷及一眾退休名宿的批評聲下告吹。有傳阿仙奴大股東高安基想趁機賣盤，但日前已發聲明指，無意賣出球隊。

Ek回應指，知道這場交易不會在一夜間發生，準備好這是個漫長的旅程。

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