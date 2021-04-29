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【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高息2.7厘 虛銀突擊推破頂息

Hot Talk 17:00 2021/04/29

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天星今天猛出招，突把1年人民幣定存加0.2厘至2.7厘破頂息，又新推24小時外滙買賣。

人民幣定期存款加息搶存戰停不了，更激鬥連場愈演愈烈，幾近每天都有銀行加息，甚至近期每周都有破頂息湧現。今天（4月29日）輪到天星玩突擊，把一年人民幣定期存款驟加0.2厘，新息率至2.7厘，頓變長息榜的高息王。專家料大小行的加息搶客戰持續至上半年，業界為中港通關爭相備戰。再者，以聯儲局議息後鴿派言論未驟變，市料未來一年暫難加息，凸顯人民幣的息差優勢，在低息環境下，備受避險族青睞。

人民幣滙價連日走強，兌美元升穿6.5大關，但港銀未有像過往般滙強時減定存息，相反卻頻密加息，追息族無疑滙息俱賺。而今天正值超级星期四，也是拜登上任百日，外電指他打開口牌，聲言跟內地只是尋求競爭，而非衝突。市場解讀為美方釋出善意，人民幣今早一度急彈，在岸價高見6.4669，連升4天，更挑戰一個多月新高。

最新1年期人幣定存息率，可按下圖了解

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上商研究部主管林俊泓今午回應本報查詢指，聯儲局主席鮑威爾似乎放鴿，為收水退市降溫。恒生(00011)首席市場策略員溫圴培對媒體說，預計儲局明年才開始縮減買債。

此外，檢視4月份的人民幣定期存款息率，每個星期皆現破頂息，上周五（23日）招商永隆把3個月人幣定存年息加至2.55厘，續問鼎同期高息王。

甚至連外資行也追趕加息快車，當中又以短期存款為主戰場，星展剛於4月18日才新增7天人民幣短存，本來存息不起眼，只得1厘，但卻低調再推額外特惠年利率10厘，如此一來，令特惠年利率更達11厘，頓變市場冠絕全城的破頂息。不過，該優惠息須附帶條件，包括指定理財新客戶，以特定網上渠道開立，如digibank、又或流動應用程式等，合資格客戶再以至少等值30萬港元作兑換，上限1000萬港元，且屬快閃限時優惠，額滿即止。

7天人幣定存罕現11厘破頂息【下一頁

事實上，4月以來港銀搶吸人民幣攻勢浪接浪，目前市面至少有4個雙位數的超高息，除了星展外，恒生（00011）、集友及南商的7天人幣定存亦有10厘年息，惟須注意，後兩間中資行的優惠至明天（30日）截止，暫未悉會否順延。星展維持低門檻7天人幣定存亦享1厘年息，只須等值5萬港元進場。再參考今天離岸1周拆息僅2.5厘，而大中小行鬥推10厘或以上特惠年息，滙豐（HSBC）及中銀香港（02388）亦提供6.8厘年息，牌面上無疑是蝕本吸存。然而，半年及一年的拆息已超逾3厘，即使傳統銀行及虛擬銀行鬥加長線的定期存款，仍有水位。

人民幣自4月起轉跌為升，近日更升穿6.5心理大關，但美資大行花旗仍料人民幣的升浪未完，更視為第2季的亮點貨幣，今年底的目標價料可挑戰6.35新高，較現滙約呈近2%的潛在漲幅。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黄栢寧回應本報查詢指，受息差優勢及經濟穩步上升等，未來3個月內約為6.45，年尾上試6.35。

目前半年定期存款以南商及招商永隆的2.45厘居首，一年則以小米（01810）旗下虛擬銀行天星（Airstar Bank）的2.7厘，撼低印度ICICI銀行、以及招商永隆的2.5厘。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 人民幣定期存款

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