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【Samsung新品】Galaxy Book Pro 360　超薄二合一電腦5月14日攻港　11980港元起跳

科技 17:04 2021/04/29

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高階版本的Samsung Galaxy Book Pro 360就為二合一手提電腦，可以摺疊屏幕成為平板電腦，亦支援觸控以及S-Pen。

三星昨晚全球發布新手提電腦Samsung Galaxy Book Pro系列，當中包括基本版Samsung Galaxy Book，進階版Samsung Galaxy Book Pro，及高階版Samsung Galaxy Book Pro 360，新系列今日開始預售，並於5月14日正式登陸香港。

進階版Samsung Galaxy Book Pro及Samsung Galaxy Book Pro 360均設有13.3吋以及15.6吋屏幕選擇。13.3吋的Samsung Galaxy Book Pro機身厚度僅11.2mm，僅比一部Samsung Galaxy S21 Ultra 5G厚少許，15.6吋屏幕版本就有11.7吋。機體支援LTE以及Wi-Fi 6E制式。

＞＞＞【智能手機】全球首季智能手機出貨量升25.5%　Samsung出貨量達7530萬部排名第一

高階版本的Samsung Galaxy Book Pro 360就為二合一手提電腦，可以摺疊屏幕成為平板電腦，亦支援觸控以及S-Pen。13.3吋機身厚度僅11.5mm，較大的15.6吋屏幕機身亦只有11.9mm。機體除了支援Wi-Fi 6E外，亦特別支援5G制式。

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Samsung Galaxy Book Pro 13.3吋索價10280港元，Samsung Galaxy Book Pro 360 13.3吋售價就由11980港元。

Quick Share功能擴展至新系列

為了配合用戶能更安全地使用手提電腦，新機體系統方面亦新增不少熱鍵（hot key）及功能，例如阻擋未經授權的屏幕擷取功能，以及「Security Cam」功能，如用戶離開電腦後，有未經授權准許的登入，系統將會擷取試圖登入電腦的可疑人士相片，並立刻電郵至真正用戶。其次，為了讓用戶在疫情下使用視像會議的體驗更好，系統亦內置降噪功能。

此外，Samsung亦將以往只在平板電腦及智能電話的功能，擴展到新電腦系列中。Samsung產品專員Carlos Ma表示，包括Quick Share在內的功能，新機將能使用。而新功能SmartThings，亦可以配合年初推出的Samsung Galaxy SmartTag+使用，可以遙距控制不同IoT裝置，具體功能將在新系列登陸香港時就能使用。

＞＞＞【Samsung發布會】Samsung推超薄手提電腦　Galaxy Book Pro 360支援5G

記者：李彥煒

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