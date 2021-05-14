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【裝修攻略@iM網欄】連工包料定陪買料？裝修師傅應該陪我買料嗎？

名人薈萃 08:00 2021/05/14

分享：

裝修師傅應該陪我買料嗎？

 

大部分裝修公司都會承諾陪客買料，然而，買料需求偏及整個裝修流程。如果判頭/設計師花數天時間陪客買料，正所謂羊毛出在羊身上，你又是否認為值得支付這部分的成本呢？

 

事實上，裝修公司陪客買料服務，多數都只是在戶主自行做足功課後「陪買一天」，而不是在過程中隨時陪行。如果戶主期望裝修公司提供後者服務，真的需要事先傾好，以免有期望上的落差。

 

如何陪買料並沒有劃一的標準。有的公司會連工包料，並帶客到指定商戶選購建材；有的公司則會提供樣板，或隔空就戶主屬意的建材提供意見。但可以肯定的是，要全面了解市場上林林總總的建材，主要還是靠戶主自己。

 

如果細心比較每一產品，裝修每項建材的決策都可以花數天時間、上千訊息的來回討論。這亦是令裝修公司/判頭非常頭大的經營成本。

 

筆者建議戶主先做功課，對裝修各項建材選料有廣闊的基本理解，否則臨場揀料認識，一來不可能立即完全消化，二來資訊亦很受店家和判頭本身的想法所影響，未必能做出最適合自己的選擇。

 

有些戶主認為，裝修公司連工包料，自己就不用費神張羅建材，冒上風險。但有沒有想過，萬一不能從裝修公司提供的用料之中選中合意的建材，那怎麼辦？

 

連工包料本身沒有問題。但戶主必須在報價階段詢問公司「包料有什麼選擇」，以及「當選不到時，會從報價中減去多少款項」。試過有公司在報價單上寫明包$3,800的座廁，但戶主期後決定選擇其他座廁，裝修公司只願退回大約1/3的費用，理由是該標價和公司的「取貨成本」是兩回事。

 

姑勿論這是否有理，搞清楚「plan B方案」的處理，實在是簽約雙方的責任。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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