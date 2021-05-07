【裝修攻略@iM網欄】可以DIY！木地板的類別和質量？

木地板的類別和質量？

木地板可分為三類，分別是實木板、實木複合板，以及纖維板。這三類地板的安裝方式又可以分為兩類，一是卡扣式，又叫無縫地板；二是釘板式，即是將地板釘在木底板上。實木和實木複合地板，面層是UV塗層或木蠟油；纖維板的面層則是防刮層。

三種木地板都各自有自己的防潮方式和上限。實木地板或實木複合地板，只要不長期暴露於水氣之下，防潮度一點也不差。有15年以上樓齡的將軍澳廣場，就是全大廈鋪複合木地板的。

以上各種木地板，在香港以纖維板最為普及，其質量以AC標準界定。AC 3已適合一般家居室內使用，AC 6則是最高標準，受到重物撞擊都可完全不受影響。

如果戶主希望選用木地板質感，但完全防水的地板，可以考慮一些較厚身的膠地板和石塑地板（SPC地板）。兩者都完全防水。但要留意SPC地板的低層是珍珠棉，如果水滲入地板罅位，仍有可能導致發霉衛生等問題。詳情可向品牌查詢。

最新型的膠地板不需使用膠水黏貼，厚度達到1cm，可以填補舊有膠地板日久顯現黑罅等問題。當然價格也比傳統膠地板高，約30多元一平方呎。好處是可以DIY，節省施工工錢。

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作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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