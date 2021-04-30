【裝修攻略@iM網欄】如何判斷瓷磚質量？

要判斷瓷磚質量，很多人會諗產地，問「西班牙磚係咩好D架」。但這顯然是不合理的。先不論多少歐洲磚真的產自歐洲，難道產自歐洲的磚就一定高質的嗎？只要一問它的收貨標準，和大陸磚的標準保證相比，就會發現這不─是─事─實。

判斷瓷磚質量，可以從瓷磚等級、製法，以及原材料兩方面著手。瓷磚的等級分為優等品、一等品、二等品，戶主只應購買優等品瓷磚，其他一概屬於次貨。但優等品、一等品等磚時有魚目混珠的情況，因此也要考慮店家的商譽和行業經驗。如果戶主以品牌選擇瓷磚，更特別需要小心，因為心水牌子的次等磚，質量之差會令人大跌眼鏡。

至於製法方面，高溫磚、低溫磚是兩大分類。高溫磚的質量要比低溫磚高。但不是越高溫越好。原材料剛分為陶瓷磚和純瓷磚，瓷的成份越高、磚的密度也越高。同樣厚度，純瓷瓷磚會較重身，戶主不難分辨。如戶主想升級質量，可考慮選用純瓷瓷磚。

如果同樣是高溫陶瓷磚，戶主應用客觀的方式比對磚質。也就是問店家：磚的彎曲度，達到多少mm可以退磚、如果彎磚超過10%，是否可以整批退換（或保證補磚無色差）。如果店家不能因產地而提高標準，是沒有基礎聲稱某產地的瓷磚品質較佳的。而以裝修學院的經驗及行業專家的見聞，大陸磚的平直度甚至比貴價歐洲磚更佳（原因可能是因為大陸磚的產量高，生產更穩定）。

至於產地的分別，例如廣受追捧的意大利磚，主要只影響表面花紋，如果戶主需要訂製的瓷磚需要不規則花紋的設計，才需要考慮選用。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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