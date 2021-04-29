【華融危機】穆迪下調中國華融評級至Baa1 指其再融資計劃或會被打斷

▲ 穆迪下調中國華融評級至Baa1 指其再融資計劃或會被打斷

繼早前惠譽下調多項華融系公司的發行人違約評級及債務評級後，穆迪今日亦對中國華融 （02799） 的有關評級進行下調。當中，穆迪將中國華融的本幣及外幣長期發行人的評級，由「A3」評級下調至「Baa1」，另外公司的基礎信用評估（BCA）亦從「b1」下調至「b2」。另外，穆迪亦將其下離岸公司發行的長期無抵押債券及中期票據的評級，由「Baa1」下調至「Baa2」。

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穆迪表示，近期市場情況波動，反應公司的資金流動狀況減弱，不確定性加大。而近期市場反應令投資者對華融系公司的信心減弱，或會影響甚至打斷公司未來數月針對債券的再融資計劃。尤其是中國華融，十分依賴其離岸融資平台的債務發行。

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穆迪又指，雖然中國華融按時兌付一筆6億坡元的境外債，但公司仍然仍然面臨重大的信貸及市場風險。另外，現時無法確認，政府否對華融資產管理公司以及其連子公司提供支持。

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記者：梁安琪