【職場熱話】準時下班就是罪 不加班同事就有說話聽 網民：誰跟你把公司當作家？

市民愛上班也不是常事，香港甚至有一種文化是不加班就是冗員，令不少打工一族日日夜夜加班。但是加班不應該是理所當然的，如果有員工想準時下班居然會被批鬥。近日有台灣網民於網上討論區發文，詢問大家會不會準時下班。

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不少網民深有同感，不知道工作都完成了還留在公司做什麼。有些公司還跟網民說要把公司當成自己的家，沒事的話多留在公司，引起網民不滿：「誰跟你把公司當家？我的家人在家裡等我啦！」。

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不過加班文化是看各公司的規定，有人說自己公司不流行加班，就算想多留一會完成工作也會被趕走，甚至上司會大聲叫下屬下班。網民覺得樓主同事太閒才會注意樓主什麼時候下班，要是一直壓力就換公司吧，加班幾分鐘又不會有加班費。

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責任編輯：張瑋婷