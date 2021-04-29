  • 25°C
香港時間 : 2021429日 (四) 19:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】準時下班就是罪 不加班同事就有說話聽 網民：誰跟你把公司當作家？

理財智慧 18:55 2021/04/29

分享：

市民愛上班也不是常事，香港甚至有一種文化是不加班就是冗員，令不少打工一族日日夜夜加班。但是加班不應該是理所當然的，如果有員工想準時下班居然會被批鬥。近日有台灣網民於網上討論區發文，詢問大家會不會準時下班。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

不少網民深有同感，不知道工作都完成了還留在公司做什麼。有些公司還跟網民說要把公司當成自己的家，沒事的話多留在公司，引起網民不滿：「誰跟你把公司當家？我的家人在家裡等我啦！」。

【職場熱話】厭倦18K辦公室工作 欲轉做銷售員多勞得 目標5天工作+月薪23K　網民：自問口才了得先考慮【下一頁

不過加班文化是看各公司的規定，有人說自己公司不流行加班，就算想多留一會完成工作也會被趕走，甚至上司會大聲叫下屬下班。網民覺得樓主同事太閒才會注意樓主什麼時候下班，要是一直壓力就換公司吧，加班幾分鐘又不會有加班費。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

壓力 網上討論區 文娛藝術 台灣 香港

上一篇文章

【樓市熱話】業主拒絕租客臨時要求減租及免租期 竟被代理斥「咁都唔幫吓佢哋」　網民同意要企硬

下一篇文章

【啟德新盤】THE HENLEY I兩房示範單位登場　衣帽間設化妝品專用保鮮冷藏箱！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【股市熱話】眼見同事開市後無心工作　質疑炒股後不會認真工作　網民：離職後兩個月破產乖乖回來上班
【股市熱話】眼見同事開市後無心工作　質疑炒股後不會認真工作　網民：離職後兩個月破產乖乖回來上班
【市區新盤】旺角千望迎合年輕客群　折實最平397.8萬起
【市區新盤】旺角千望迎合年輕客群　折實最平397.8萬起
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【職場熱話】見工遇刁鑽問題 HR問「今晚有親人擺酒但你未做晒嘢」 網民：去完飲宴通宵完成工作
【職場熱話】見工遇刁鑽問題 HR問「今晚有親人擺酒但你未做晒嘢」 網民：去完飲宴通宵完成工作
【職場熱話】誤以為是「好友」 被「心機女」同事搶走新工 網民：絲打太年輕了
【職場熱話】誤以為是「好友」 被「心機女」同事搶走新工 網民：絲打太年輕了
【$5000消費券】八達通儲值額周四起分階段增自動提升至3000元
【$5000消費券】八達通儲值額周四起分階段增自動提升至3000元