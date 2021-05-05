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【航空告急】香港航空遭協興入稟追數2.9億元　上周遭興業銀行入稟要求交出機場地皮

Hot Talk 13:08 2021/05/05

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香港航空遭協興入稟追數2.9億元　上周遭興業銀行入稟要求交出機場地皮

香港航空近期再惹欠款訴訟，繼上周被興業銀行入稟，香港航空最新被新創建 （00659） 旗下協興建築入稟追收欠款，涉及逾2.9億元，要求香港航空連本帶利歸還欠款，預計涉及香港赤鱲角機場香港航空飛行培訓中心工程合約。

據協興建築入稟狀，原告為協興建築有限公司，被告為香港航空有限公司。入稟狀指，港航於2018年11月簽訂補充協議，港航須支付費用，但至4月底被告仍拖欠2.16億元，還前欠款前會以15厘年利率計算利息。

興業銀行上周追債

港航旗下公司上周也遭興業銀行入稟追討欠款，要求交出一幅赤鱲角機場的抵押土地。入稟狀中指，興業銀行2019年9月與香港航空訓練中心有限公司，簽訂兩份借貸協議，當中以香港航空飛行培訓中心所在的近6,000平方米土地為抵押品，而香港航空告未償還貸款，因而要求法院頒令其還款及交出上述地皮。

入稟狀中指未有列出香港航空一方所欠款金額，案件中原告為興業銀行，而答辯人為香港航空訓練中心有限公司。

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編輯：麥德銘

經濟 借貸 航空 香港國際機場 機場 香港航空

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