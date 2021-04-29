聯儲局維持鴿派立場　美元反彈之路仍漫長

聯儲局一如預期維持利率及量化寬鬆政策不變，但在會後聲明上調經濟展望，並移除有關經濟重大風險的字眼。同時，聯儲局承認通脹正在升溫，但主要受暫時性因素帶動。主席鮑威爾在會後記者會上重申，討論退市政策的時機為時尚早，美元在會後再度受壓，美滙指數跌至90.5水平。筆者認為，聯儲局將在未來數月持觀望態度，等待更多數據確認經濟復甦及通脹風險，才會調整有關收水政策的字眼，儘管美元有反彈條件，短期內重演第一季的升浪的機會不大。債息方面，10年期美債息在1.6%徘徊，美國總統拜登在國會宣布的1.8萬美元刺激政策，造成的市場波動不大。

美元疲軟，一眾新興亞洲貨幣走強，人民幣已經收復本年以來緊縮恐慌的失地，並創下2個月新高。儘管中國的V型復甦可能已屆尾聲，但國內疫情受控及全球經濟前景改善下，中國經濟增長步伐仍然穩健，將為人民幣滙價為來支持。貨幣政策方面，人民銀行短期內加息機會不大，最近華融事件為中國債市帶來震盪，亦突顯中國經濟復甦不平衡的風險，在此背景下，人民銀行將繼續採取審慎的貨幣政策，並傾向以窗口指導減漫貸款增長及債務擴張的手段，達成穩槓桿的任務。