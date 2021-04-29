【Netflix新功能】Netflix正式推出隨機播放影片功能　開放全球用戶使用

▲ Netflix正式宣布，向全球用戶開放隨機播放（Play Something）功能，可根據用戶興趣推薦影片節目。

不少港人喜愛使用Netflix煲劇睇片消遣，但有時會遇到選擇困難，難以揀選心儀的節目觀看。去年曾有消息指出，Netflix正在部分地區測試隨機播放（Play Something）功能，可根據用戶興趣推薦電影或電視節目。昨（28日）Netflix就正式宣布，向全球用戶開放此項新功能。

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經過數月測試後，Netflix表示，正式向全球用戶推出隨機播放影片功能。用戶可在使用者名稱下方、Netflix首頁上的第10列，或在屏幕左側導覽選單中，選擇開啟功能。系統將透過演算法，根據用戶喜好及觀看紀錄，隨機播放推薦的電影或節目。若用戶對推薦內容不感興趣，可點選「播放其他內容」選項，系統則會顯示其他建議內容，或用戶曾經追看的影片內容。

另外，此項新功能將全面支援文字轉換語音（TTS），專為使用屏幕助讀程式的會員而設。需透過TTS使用該功能的用戶，可在輔助使用功能說明中心，了解如何進行設定。

責任編輯：李寶如