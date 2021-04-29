【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品

▲ 麥當勞由4月30日起，聯同威露士、王子菁華及KH，送出母親節個人護理及洗衣產品。（麥當勞提供圖片）

母親節將至，麥當勞由4月30日起，聯同威露士、王子菁華及KH，一連八個星期送出一系列個人護理及洗衣產品，首週母親節尊貴禮遇包括CENTRALIN自動泡沫洗手液機套裝(母親節版) 及威露士專用補充裝350毫升乙套（總值$239.9）；第二週則有洗衣液、沐浴露等。

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首週4月30日至5月9日，顧客透過以下途徑惠顧，即可免費獲贈禮品

•麥當勞App用戶以麥當勞App 電子優惠券購買指定超值早晨套餐兩份($59起)

•麥當勞App用戶以麥當勞App 電子優惠券於全日任何時段訂購麥麥送滿港幣$120(不連運費)

•透過foodpanda購買指定套餐，除了贈品外，訂購指定套餐滿$150即減$15，並可額外獲贈一包6個Raze光觸媒抗菌口罩，小童及中童裝各3個。

第二週5月10日至6月27日，顧客凡購買指定超值早晨套餐1份 ，便可獲贈指定禮品乙份，包括王子菁華抗菌除蟎洗衣液一支(480毫升)、王子玫瑰皂KH水療沐浴露420毫升(420毫升)等。

至於下週（5月3日至5月9日）麥當勞App精選優惠包括「$12 脆香雞翼 (2件) 配中汽水」、「$44 從不孤單一人快樂晚餐」包括汁燒牛肉飯 Tastic套餐或巨無霸套餐或芝士安格斯套餐配煙燻麥炸雞(1件)。

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責任編輯：朱悅瀅