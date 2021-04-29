【新股IPO】港交所：部分第二上市公司在港交投更勝美國　已遞表申請上市新經濟股種類繁多

▲ 【新股IPO】港交所：部分第二上市公司在港交投更勝美國 已遞表申請上市新經濟公司種類繁多

現時在港有13家第二上市的中概股，港交所 （00388） 市場發展科主管鮑海洁表示，相對於第一上市，公司選擇第二上市地時更看重市場的便利性及管理能力，過去在港上市的中概股普遍有不錯表現，部分在港部分交投量更超越美國，重申港交所仍就第二上市公司何時納入港股通，與內地監管當局討論中。

鮑海洁稱，如果在港第二上市的中概股在主要上市地被要求退市，或選擇自動退市，必須通知港交所，這些中概股可通過一定手續，將香港轉為主要上市地，不會影響其上市地點，前提是要滿足一定的上市條件。

首季新經濟股集資額佔港IPO市場95%【下一頁】

過去三年在港上市的新經濟股大幅增加，鮑海洁指，希望未來三年新經濟股上市仍能蓬勃發展，目前已有不少非常優質的新經濟公司已遞交上市申請或準備遞交上市申請，而且涉及的種類繁多，例如人工智能（A.I.）也有不同細分的領域，相信可以擴闊港股市場的投資標竹的，令香港上市的公司更多元化，增加港股市場的深度及廣度。

對於近年在港上市的海外公司數目較少，她回應稱，海外公司一般會先選擇在本土上市，但生物科技公司業務普遍較國際化，國際間的合作也較多，這些公司會傾向考慮到海外上市。

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編輯：陳韻妍