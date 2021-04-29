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【友邦1299】友邦全日升近4%　大行料中國新業務價值增長達三成、香港通關是催化劑

股市 16:10 2021/04/29

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友邦保險 （01299） 股價曾升4%，午後觸及104元，最終收報103.5元，升3.7%，創逾2個月以來高位，成交36億元。友邦將於5月14日公布第一季度業績，大和日前發表報告，預計友邦首季新業務價值按實際匯率計將按年增長15%，按固定匯率計增長9%，當中，中國區首季新業務價值增長料達30%，跑贏中國平安 （02318） 的15%增幅。

至於香港新業務價值，大和料受到低基數效應，仍可錄雙位數增長。該行指，中國內地市場將續為友邦最大新業務價值貢獻市場，上調公司2021年至2023年盈利預測0.6%/2.3%/5.3%，將目標價由125元升至128元，重申友邦「買入」評級。

天風證券：料2021年友邦中國新業務價值增長達三成

天風證券報告指，友邦在內地經營區域拓展和差異化的發展策略，將使其把握住中國壽險具有高成長性的高端市場，指內地將是友邦集團未來增長的核心驅動力，預計友邦中國新業務價值2021年增速將達30%，全球新業務價值增速為20%左右，指其新業務長期穩定增長是友邦具有估值溢價的重要因素。

此外，天風證券預計友邦人壽其他省份的申請獲得監管批復，以及香港通關大概率於下半年發生，或會是友邦股價的短期趨化劑，截至4月26日友邦2021年PEV（股價對內含價值比率）為2.16倍，歷史最高估值為2.38倍，維持「買入」評級。

相關文章：【友邦1299】高盛：花旗退出13市場或對友邦造成廣泛影響　續予買入評級、目標價116元

記者：區嘉俊

港股 大行報告 買入 目標價 內含價值 新業務價值 友邦保險（01299）

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