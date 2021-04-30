【疫下理財】提早儲蓄意識增強 近半港人因疫情增加每月儲蓄金額

St. James’s Place Wealth Management Asia（SJP Asia）今日發佈最新調查，發現近一半（48%）人士表示他們自新冠肺炎疫情起增加了每月儲蓄；同時，56%受訪者表示，疫情使他們更擔心自己的退休計劃。惟當中，接近一半（49%）受訪者自疫情起需要被迫提取或減少退休儲蓄供款，更有14%受訪者需要大幅提取或減少儲蓄供款。

只有五分之二（38%）受訪者認為他們有望具足夠的儲蓄滿足自己理想的退休生活，有關比例較去年的47%顯著減少。受訪者亦相信自己需要延遲退休計劃，有48%表示理想的退休年齡為60至69歲，與2020年的50至59歲相比大幅延後。

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SJP香港和上海業務主管Oliver Wickham表示：「全球疫情對加劇財務問題的影響不容忽視。現今，越來越多香港人難以實現退休計劃，並會選擇先使用未來錢來支付現時的生活費用。儘管這可以滿足他們迫切的需求，但絕非長遠之計。」

另外，由於疫情使全球經濟不穩定，五分之三（60%）香港受訪者表示他們現在對金錢更謹慎。年輕的投資者（25-34歲，66%）比起較年長的投資者（45歲或以上，56%）更謹慎。值得關注的是，超過三分之一（35%）香港人表示會選擇容易轉換現金的投資產品。很多投資者的資產分配反映了這一點，包括他們投資了更多在股票（48%）、交易所買賣基金（43%）及管理基金（37%）。

儘管如此，新冠肺炎疫情使香港投資者更重視環境、社會及管治（ESG）方面的議題。61%受訪者表示疫情提高了他們選擇社會責任投資的動機。

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責任編輯：潘曉豐