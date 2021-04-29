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【樓市熱話】夫妻12年前賣樓賺逾百萬 等海嘯價重臨 至今未能再上車 同患上抑鬱症

理財智慧 18:38 2021/04/29

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買樓除了自住，還是一個長期投資，可以出租，可以等升值後賣出，可以樓換樓。而投資最重要的是看時機，一不小心錯過時機，賺大錢的機會就飛走了，後悔莫及。近日有網民於網上討論區發文，指自己的舊同事因為賣樓而患上抑鬱。

網民經歷：

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有人直言，自住樓不是投資工具，「自住樓永不會賣，如果賣，只可以係換樓！」不少網民同意這說法，覺得自住樓的價值升跌也毫無關係，不應在意這個。而且通常賣自住樓的下場都是同一個——賣了買不回！

【樓市熱話】住公屋是否人生贏家 網上惹熱議　網民：喺香港有屋住已經好了【下一頁

樓主後來回應舊同事有一個小朋友，令不少網民開始明白為什麼他們會患上抑鬱症，指養小朋友會令生活壓力更大。而且，如果當年用過九成按揭上車，將來就算樓市有跌浪也不能再用一成買樓。

【樓市熱話】成功買樓幸運兒： 靠『父幹』『夫妻幹』上車是常態 無樓人士該反省自己家族為何窮困【下一頁

網民分析他們不能再上車的原因，稱自己也和他們一樣上車下車再上車，指他們應該不懂得理財。如果明白理財就會把賣樓套現的錢拿去投資，而不是天天只昐樓價落！

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責任編輯：張瑋婷

壓力 樓價 網上討論區 抑鬱症

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