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【BNO移民英國】港人狂掃倫敦樓 佔整體比率飇3倍

環球政治 15:56 2021/04/29

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英國向港人開放BNO居留（Hong Kong BNO Visa）「5+1」簽證申請，成為港人投資英國物業催化劑，有英國物業代理公司指，自英國公布放寬BNO移民資格後，查詢的港人數目大增，倫敦物業交投中，涉港人交投佔比急增3倍。

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【BNO移民英國】2月樓價颷8.6% 港人熱捧西北區升幅最勁【下一頁】

英國物業代理公司Benham and Reeves指出，其客戶中，港人比例明顯增加。據公司統計數據，去年7月至今年4月，港人共買1900間倫敦物業，較去年同期的800間增加逾1倍。

與此同時，英國倫敦當地的交投有下降，港人買樓卻逆市上升，亦令港人整體佔比增長增3倍，涉港人的交投，由過去約1%，增至如今約4%。

地產業界預料，亞州買家未來有望進一步增加，隨着疫情限制措施放寬，海外買家可親身到英國睇樓，屆時才能真正顯現港人的買樓需求。

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【BNO移民英國】作家批入籍試題目太難 英國人都未必識【下一頁】

另外，地產管理公司London Central Portfolio指，港人於當地買樓的目的有變，長期以來港人買英樓都是以投資為主要目的，現在則多了人自住。公司指，去年7月英國公布放寬持BNO港人移民資格後，公司網站34%流量都來自香港。

責任編輯：林建忠

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