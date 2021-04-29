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香港電影資料館及展覽廳將重開　 康文署公共服務最新安排一覽

理財智慧 17:06 2021/04/29

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康文署今日（19日）宣布，早前關閉以進行維修工程的香港電影資料館（資料館）電影院和展覽廳將分別於周六（5月1日）及5月28日（星期五）重開。為誌成立二十周年，資料館以「搜集與分享」為題，當中包括多位館長會各自挑選一齣「香港電影之最」在網上向大家細說電影背後的二三事。

此外，所有進入資料館設施的人士進場前必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪的日期及時間，並須接受體溫檢測、使用酒精搓手液和佩戴自備的口罩。資料館亦將加強清潔消毒措施。
 
因受疫情及商旅安排尚不明朗等因素影響，原定於本年6至8月舉行的「中國戲曲節」將會取消。康文署就取消今年「中國戲曲節」已與有關團體達成共識，署方將繼續為觀眾帶來高質素的本地演藝節目，包括今年6月及7月上演的委約作品新編粤劇《修羅殿》。有關文化節目組最新節目資訊，請瀏覽 www.lcsd.gov.hk/cp
　　　　

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責任編輯：黎淑雯
 

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