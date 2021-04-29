【新世界】鄭志剛：3月K11 Musea銷售增逾倍　藝術文化融入商業並非想像中貴

▲ 鄭志剛出席藝文商社共融論壇。（短片截圖）

新世界發展 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛在一個網上論壇上表示，旗下商場K11 Musea 今年1、2月銷售按年增逾40%，3月份更按年增逾1倍，將在香港、大灣區內地城市、長三角城市開多24間 K11 商場，屆時總數將達38間。K11 Musea名潮食館此前曾爆發群組感染，商場在2月28日至3月5日閉館，從目前來看，事件似乎對商場的生意無大影響。

鄭志剛提到，2008年開始建立K11品牌，到現時已經由「文化零售」發展到「文化矽谷」。近年社會風氣改變，新一代除了追求物質，還追求知識和精神上的體驗，令藝術融合商業的「藝文商社」發展方式得以成功，他以集團首個融入藝術概念的K11商場為例，指銷售額兩年內翻倍。他又笑言，文化與商業之間並不排斥，而將藝術文化融入商業的成本非想像中貴。

他又指，以內地的例子去看，現時的千禧世代佔內地人口約四成，佔消費貢獻多達8成，香港情況亦差不多，而這批「目標顧客」，對文化藝術愈來愈重視，K11品牌的主要顧客群亦正是千禧世代。

他指2009年K11「生意好好」，銷售已經有雙倍的增長，令品牌可繼續發展下。他又解釋，以內地的例子去看，現時的千禧世代佔內地人口約四成，佔消費貢獻多達八成，香港情況亦差不多，而這批「目標顧客」，對文化藝術愈來愈重視，K11品牌的主要顧客群亦正是千禧世代。

鄭志剛則表示，香港要發展藝術文化的軟實力，不應「大鑊飯」地亂推，要先做好基本功，否則只會是曇花一現。新世界早前以47.7億元投得一級歷史建築、位於北角的皇都戲院。鄭志剛表示，皇都戲院是港人集體回憶，可代表香港在文化藝術方面的「軟實力」，其中最具代表性的屋頂「飛拱」形混凝土桁架會獲保留，並會向聯合國教科文組織申請，希望可成為聯合國教科文組織項目。

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