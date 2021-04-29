Colorful Nails瑰麗色彩亮甲油　全新N43-N48　5色灰調主題　為指尖添上濃厚秋冬氣息

Colorful Nails瑰麗色彩亮甲油系列，一直致力引入日本少女系潮流美甲風格的瑰麗甲油，多色齊備，實用性強，高質素亮麗甲色，加上相宜的價格，推出以來一直深受熱捧。

今次最新登場的甲油新色N43-N48，主打秋冬色調。N43Raspberry Ganache為2020秋冬妝容大熱的橙紅調。N46-N48則為限定色，帶粉紅或粉紫的灰調，散發女性柔美魅力，其中N48 Hazy Moon朦朧紫光，上甲後呈現半透明的珍珠面暗紫紅色，能單獨使用外，亦能加塗在任何甲色上加光澤感，為十指幻變更多不同配搭。

Colorful Nails瑰麗色彩亮甲油系列配方易於塑造光澤感，只需搽上兩層，便能輕鬆打造高度光澤及顯色的效果，而且速乾，方便疊塗第二層。若配合指甲護理系列（NNH硬甲油、NTC面油、NBC底油、MTC啞緻面油）使用，更能增加甲油顏色的持久度。瓶蓋的長度經悉心計算，能舒適地握住及使用。扁平掃頭以柔韌的黑色毛設計，能確保每次沾取足夠指甲油。無甲醛、無甲苯，成分優良。

甲油以令人驚喜的速度快乾，所以適合在家中美甲，短時間便可隨心轉換甲色。家中完美美甲貼士：

*如果先將指甲打亮拋光，會更易搽上甲油

1. 薄薄於指甲表面搽上一層底油

2. 將過多的指甲油於瓶邊掃走，然後搽上一層薄薄的指甲油於指甲末端

3. 點上瓶邊的指甲油，搽在指甲中間，然後左邊及右邊，於指甲底部留出1mm的距離

*為了有美麗的效果，請以約45度角握住掃，然後搽上

4. 等待乾透後，搽上第2層(按照搽上第一層的方法搽上)

5. 面油乾透後，就完成了！

*如每隔2-3天搽上面油，顏色會更持久。

＊新色＊N43Raspberry Ganache樹莓色

暗紅棕色令指尖散發高雅氣息

＊新色＊N44 Chic Gray灰色

充滿時尚感的灰色

＊新色＊N45 Earl Gray伯爵灰色

精緻的亞麻灰棕色

＊限定＊N46Cloudy Sky裸粉灰白

帶輕微可愛粉紅的灰白調

＊限定＊N47 Dusky Purple暗灰紫色

略顯型格的半透暗灰紫色

＊限定＊N48 Hazy Moon朦朧紫光

半透明的珍珠面暗紫紅色



建議零售價：HK$36



Facebook專頁 @canmakehk

官方網站 www.canmake.com.hk

www.bouekionlineshop.com

手機APP CANMAKE TOKYO



#canmaketokyo #canmakehk



銷售地點

期間限定店 旺角西洋菜南街88號地鋪

化妝專櫃 千色Citistore(屯門時代廣場北翼3樓)

化妝自助櫃 @CosmeStore(銅鑼灣、尖沙咀、旺角、上水、屯門、將軍澳)

AEON(康山、荃灣、黃埔、九龍灣、銅鑼灣)

一田（ 沙田 ）

顧客熱線 2619 0330



（資料由客戶提供）